Aydın'da kamyon şoförünün feci ölümü! 250 kiloluk paletin altında kaldı
Son dakika haberine göre... Kuşadası ilçesinde, yapı markete kamyonundan mal indirirken, üzerine 250 kiloluk seramik yüklü palet düşen 53 yaşındaki Ramazan Baş yaşamını yitirdi.
YAŞAM DHA
Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapılan yapı markete seramik taşıyan Ramazan Baş, dün mal indirmek için kamyonunun kasa kapağını açtı.
Bu sırada kasadan, seramik ürünlerin yüklü olduğu 250 kilogram ağırlığındaki palet, Baş'ın üzerine devrildi. Kamyon şoförünün paletin altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Baş, paletin altından çıkarıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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