Aydın'da kamyon şoförünün feci ölümü! 250 kiloluk paletin altında kaldı

Ağır yaralanan Baş, paletin altından çıkarıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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