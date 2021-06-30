Büyükçekmece'de feci olay! Köpekten kaçarken kamyon çarptı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ekrem Binak, kaldırımda yürürken bir köpeğin yanında havlamasıyla korkup yola atladı.

Bu sırada yoldan geçen kamyon Binak'a çarptı. Binak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla ile gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü gözaltına alındı. İfadesinin ardından bırakıldı.