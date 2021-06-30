Bayburt'ta yaşayan Süheyla Demir'in on parmağında on marifet

"ÇÖMLEK İŞİNE DE EL ATTI"

Son dönemlerde çömlek, güveç işine merak saldığını kaydeden Demir, bisiklet tekerinden çömlek yapma aparatı yaptığını, bu aparatla da toprak kaplar, çömlekler ürettiğini belirtti. Eşinin sobacı olduğunu ve yılda 30-40 bin liraya dışarıdan çömlek ve sobada kullanılmak üzere toprak malzemeler aldığına değinen Demir, "Son zamanlarda çömlek işine merak saldım benim eşim sobacı dışarıdan her yıl 30-40 bin liraya çömlek malzemesi getiriyorlar dedim ki ben bu çömleği niye kendim yapmayayım, dışarıya verdiğimiz o para neden cebimize kalmasın diyerek bu işe giriştim. Şimdilerde ise çömlek, güveç, eşim iş yerinde kullansın diye toprak malzemeler yapıyorum" diye konuştu.