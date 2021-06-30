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Kocaeli'de sağlık ocağından koronavirüs aşıları çalındı

İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine giren üniversite öğrencisi, koronavirüs aşısı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Kocaeli'de sağlık ocağından koronavirüs aşıları çalındı

İddiaya göre 16.00 sıralarında aile sağlığı merkezine gelen ve ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi, aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi.

Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı kollayan şahıs, içeriye girerek 1 flakon (6 kişilik doz) korona virüs aşısını çaldı.

Zanlının koridorda beklemesi ve aşı odasına girip çıkması ise, sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Zanlının odadan çıkarken, aile sağlığı merkezinde görev yapan kadın personel ile göz göze geldiği görüldü.

Olayın ardından ekipler detaylı çalışma başlattı. Bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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