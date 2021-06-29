Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi! Yarın ve perşembe gününe dikkat

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.