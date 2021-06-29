29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi! Yarın ve perşembe gününe dikkat

Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi! Yarın ve perşembe gününe dikkat

Son dakika haberine göre İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ile Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın ve perşembe günü 16 saatlik su kesintisi olacak. İşte o mahalleler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede 16 saatlik su kesintisi! Yarın ve perşembe gününe dikkat

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.



Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:

-Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri

-Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri

-Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi

Bodrum’da su kesintisi vatandaşı çıldırttı! BODRUM'DA SU KESİNTİSİ VATANDAŞI ÇILDIRTTI!
İstanbullular dikkat! 13 saatlik su kesintisi İSTANBULLULAR DİKKAT! 13 SAATLİK SU KESİNTİSİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA