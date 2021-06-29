Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...
ABD'nin New Hampshire eyaletindeki bir restoranda alışılmışın dışında bir olay yaşandı. Gizemli bir restoran müşterisi 37 dolarlık siparişi için tam 16 bin dolar bahşiş bıraktı.
Olayın adresi ABD'nin New Hampshire eyaleti. Stumble restoranında işler her zamanki gibiydi. Binlerce dolarlık bahşiş gelene kadar.
Gizemli bir restoran müşterisi yalnızca birkaç sosisli sandviç, biraz turşu ve içecek sipariş etti. Ancak ödeme zamanı geldiğinde beklenmedik bir olay yaşandı.
ÇALIŞANLAR ŞOKE OLDU
O müşteri 37 dolarlık sipariş için tam 16 bin dolar bahşiş bıraktı.
İsmi paylaşılmayan müşterinin bıraktığı bahşiş restoran sahibini ve çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı.
Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir dönemden geçen restoran çalışanları gizemli müşteriye insanlığa olan inançlarının tazelendiğini söyledi.
"İNSANLIĞA OLAN İNANCIMI TAZELEDİ"
Restoran sahibi "Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum. Başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim. Hepimiz için çok zor bir yıldı. Birinin böyle bir şey yapması insanlığa olan inancımı tazeledi." ifadelerini kullandı.
İşte o bahşişin miktarının görüldüğü belge...
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