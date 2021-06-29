Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

"İNSANLIĞA OLAN İNANCIMI TAZELEDİ"

Restoran sahibi "Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum. Başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim. Hepimiz için çok zor bir yıldı. Birinin böyle bir şey yapması insanlığa olan inancımı tazeledi." ifadelerini kullandı.