29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

ABD'nin New Hampshire eyaletindeki bir restoranda alışılmışın dışında bir olay yaşandı. Gizemli bir restoran müşterisi 37 dolarlık siparişi için tam 16 bin dolar bahşiş bıraktı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
ABONE OL
Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

Olayın adresi ABD'nin New Hampshire eyaleti. Stumble restoranında işler her zamanki gibiydi. Binlerce dolarlık bahşiş gelene kadar.

Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

Gizemli bir restoran müşterisi yalnızca birkaç sosisli sandviç, biraz turşu ve içecek sipariş etti. Ancak ödeme zamanı geldiğinde beklenmedik bir olay yaşandı.

Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

ÇALIŞANLAR ŞOKE OLDU

O müşteri 37 dolarlık sipariş için tam 16 bin dolar bahşiş bıraktı.

Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

İsmi paylaşılmayan müşterinin bıraktığı bahşiş restoran sahibini ve çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı.

Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir dönemden geçen restoran çalışanları gizemli müşteriye insanlığa olan inançlarının tazelendiğini söyledi.

Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

"İNSANLIĞA OLAN İNANCIMI TAZELEDİ"

Restoran sahibi "Bu işi çok uzun zamandır yapıyorum. Başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim. Hepimiz için çok zor bir yıldı. Birinin böyle bir şey yapması insanlığa olan inancımı tazeledi." ifadelerini kullandı.

Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

İşte o bahşişin miktarının görüldüğü belge...

Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gizemli müşteriden servet değerinde bahşiş! 37 dolarlık siparişe...

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA