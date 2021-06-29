Simav Çayı balıklara mezar oldu! Suyun rengi siyaha döndü

Kıyıya vurmuş olan tatlı su balıkları ise yürekleri acıttı. Susurluk'taki kum ocağının yanından ilerleyen ve Buzağılık Köprüsü altından geçen Simav Çayı'nda meydana gelen köpükleşme ve balık ölümleri kafalarda soru işareti oluşturdu.