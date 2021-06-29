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Simav Çayı balıklara mezar oldu! Suyun rengi siyaha döndü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşanan çevre katliamı devam ediyor. İlçeden geçen Simav Çayı'ndan köpüklerin aktığı haberinin ardından bölgede balık ölümlerinin de yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2021
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Simav Çayı balıklara mezar oldu! Suyun rengi siyaha döndü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Simav Çayı'nda yaşanan çevre felâketi devam ediyor. Geçen hafta köpüklerin aktığı Simav Çayı'nda bu hafta balık ölümleri görüldü. Çevre kirliliği vatandaşlar tarafından kaydedilirken, bölge sakinleri yetkilileri göreve çağırdı.

Susurluk ilçesinden geçen Simav Çayı'nda anlık olarak yaşanan kirlilik sebebiyle balık ölümleri gerçekleşti. Suyun siyah renge büründüğü görülürken, vatandaşlar yaşanan çevre felâketini telefonları ile kaydetti.

Kıyıya vurmuş olan tatlı su balıkları ise yürekleri acıttı. Susurluk'taki kum ocağının yanından ilerleyen ve Buzağılık Köprüsü altından geçen Simav Çayı'nda meydana gelen köpükleşme ve balık ölümleri kafalarda soru işareti oluşturdu.

Sularının kirlenmesinden rahatsız olan bölge sakinlerinin yetkili mercilere müracaat edeceği öğrenildi.

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