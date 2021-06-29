29 Haziran 2021, Salı
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Ankara'da yılan operasyonu! Ekipleri harekete geçirdi

Ankara'da elçiliklerin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından bir kutuya konulan yılan doğal ortama bırakılmak üzere götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2021
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Ankara'da yılan operasyonu! Ekipleri harekete geçirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde birçok elçiliğin bulunduğu Paris Caddesi'nde bir binanın bahçesinde yılan gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin bahçede yaptığı arama sonucunda yılan yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından bir kutuya konulan yılan doğal ortama bırakılmak üzere götürüldü.

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