50 yaş üzeri için sıcaklık uyarısı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Kalp krizi riskine de dikkat çeken Akıl, "Özellikle damar tıkanıklığı ve tansiyon yüksekliği olan hastalarda sıcak havalar, çok ciddi bir tansiyon değişikliğine neden olabilir. Bunun yanında dehidratasyon dediğimiz sıcak havalardaki sıvı kaybı, buna bağlı kan dolaşımında bir yavaşlama ve kalp krizlerini artırabilir. Onun için özellikle 50 yaş üzeri ve 10 yaş altı kişiler için güneşin en yoğun olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmamalarını eğer çıkacaklarsa da en kısa sürede işlerini halledip evlerine geri dönmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.