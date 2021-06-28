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Zonguldak'ta babasının kalbi duran genç kadın "ne olur ölme" diyerek ağladı

Zonguldak'ta kızı ile dışarı çıkan 56 yaşındaki İbrahim Taş birden yere yığıldı. Kalbi duran Taş'a ilk müdahale yapılırken kızı başında "ne olur ölme" diyerek ağladı. Hastaneye kaldırılan Taş, kurtarılamadı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Zonguldak'ta babasının kalbi duran genç kadın ne olur ölme diyerek ağladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolda rahatsızlanıp yere düşen İbrahim Taş (56), hayata döndürülmeye çalışıldığı sırada, yanındaki kızı, "Ne olur ölme" diye ağladı.

Olay, öğle saatlerinde, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı'nda meydana geldi. Kızıyla kaldırımda yürüyen İbrahim Taş, rahatsızlanıp yere düştü. Kalbi duran ve başını kaldırıma vuran Taş için sağlık ekiplerine haber verildi. Taş'a ilk müdahaleyi, bu sırada yoldan geçen polis memuru Niyazi Can ve çevredekiler yaptı. Kalp masajı ve suni teneffüsle hayatta tutulmaya çalışılan Taş'ın yanındaki kızı ise gözyaşlarını boğuldu.

"NE OLUR ÖLME"

Babasına "Ne olur ölme" diye seslenen kızı, bir yandan da cep telefonuyla yakınlarını arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Taş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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