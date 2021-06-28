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Çorum'da bir köy karantinaya alındı! 10 gün giriş çıkışlar yasak!

Çorum'un İskilip ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. 10 gün giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde yaşayanların temel ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Çorum'da bir köy karantinaya alındı! 10 gün giriş çıkışlar yasak!

İskilip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısının fazla olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Aşağıörenseki köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar uyarınca 10 gün giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde yaşayanların temel ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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