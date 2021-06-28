İstanbul’da dehşet anları! Eski eşini defalarca bıçaklayıp ölmesi için başında bekledi

EKİPLER KISA SÜREDE GÖZALTINA ALDI

Önce balkondan saldırgana bir cisim atıldı. Daha sonra evlerinden ellerinde sopalarla çıkan bazı sokak sakinleri, K.E.'nin elindeki bıçağı yere atmasını sağladı. Yerde yatan kadına ilk müdahale de yine çevredekiler tarafından yapıldı.