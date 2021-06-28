İstanbul’da dehşet anları! Eski eşini defalarca bıçaklayıp ölmesi için başında bekledi
Küçükçekmece'de sabah saat 07.30 sıralarında Sultan Murat Mahallesi 2. Şen Sokak'ta eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadını, çevredekiler ellerindeki sopalarla müdahale ederek kurtardı. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan K.E.'yi kısa sürede gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre K.E. , 3 yıl önce boşandığı E.O.'yu arkasından yaklaşarak sokak ortasında defalarca bıçakladı.
İddiaya göre K.E. eski eşini bıçakladıktan sonra ölmesi için başında bekledi. Kadının yardım çığlıkları üzerine mahallede yaşayanlar olaya müdahale etti.
EKİPLER KISA SÜREDE GÖZALTINA ALDI
Önce balkondan saldırgana bir cisim atıldı. Daha sonra evlerinden ellerinde sopalarla çıkan bazı sokak sakinleri, K.E.'nin elindeki bıçağı yere atmasını sağladı. Yerde yatan kadına ilk müdahale de yine çevredekiler tarafından yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan K.E.'yi kısa sürede gözaltına aldı.
"KAN AKIŞI DURMUYORDU"
Sokakta yaralı kadına ilk müdahaleyi yapan Emre Albayrak, "Ben uyurken kadın bıçaklanmaya başlamış. Çığlık atmaya başladığında aşağı koştum hemen. Adam bizi görünce bıçaklamayı bıraktı geri çekildi. Bıçağı yere attı. Kadına yöneldim, elini kötü kesmiş kan akışı durmuyordu. Ben de koluma bastırdım ondan sonra ambulansı bekledik." dedi.
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