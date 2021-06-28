Son dakika: Eminönü'nde yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika haberi... Fatih, Tahtakale Mahallesi, Karakol sokakta bulunan plastik oyuncak deposunda saat 12.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.





Öte yandan depodan çıkan yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü.