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Son dakika: Fatih'te oyuncak deposunda yangın

A Haber
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Giriş: 28.06.2021 14:01
Son dakika haberi... Eminönü Tahtakale'de bulunan oyuncak deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Öte yandan depodan çıkan yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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