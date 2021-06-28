İstanbul’da araç satma vaadiyle 90 milyonluk vurgun yapıp Tokat’ta çiftlik kurdular

Operasyonda şüpheliler ile birlikte 275 büyükbaş hayvan, 473 küçükbaş hayvan 107 bin lira para, 70 bin liralık çek çok sayıda telefon ve bilgisayara el konuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul genelinde vatandaşlara tanıdıkları vasıtasıyla ulaşarak güven veren ve icradan ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını söyleyerek para toplayan çete bu yöntemle aldıkları paralarla Tokat'ta çiftlik kurup hayvan yetiştirmeye başladı.