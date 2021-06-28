İstanbul depremine karşı korkutan açıklama! Binalarımız ne kadar güvenli?

İSTANBUL'DA ESENYURT, ANADOLU'DA İZMİR VE ANTALYA

2012 yılı mayıs ayından bu yana İstanbul'da kentsel dönüşümde en çok talebin 2 bin konutla Esenyurt bölgesinden geldiğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan şunları söyledi: "Esenyurt'tan sonra 1617 konutla Küçükçekmece, 1500 konutla Kadıköy kentsel dönüşümde en çok binanın dönüştüğü ilçeler. Depreme dayanıksız Fatih, Eyüp, Üsküdar, Pendik ve Kartal gibi riskli bölgelerimizin de bir an önce kentsel dönüşümü hızlandırmaları gerekmektedir. İzmir, İstanbul'dan sonra en çok binanın dönüşüme girdiği şehir. 4 bin konutun dönüşüme girdiği İzmir'i, 3 bin 86 konutla Ankara ve 1551 konutla Antalya takip ediyor" diye konuştu.