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Mardin'de iki ailenin mera kavgası! Baba öldü, oğlu yaralı

Dargeçit ilçesinde sabah saatlerinde kırsal Çatalan Mahallesi'nde mera anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Hayrettin Yeşilmen (41) hayatını kaybetti, oğlu Fahrettin Yeşilmen yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Mardin'de iki ailenin mera kavgası! Baba öldü, oğlu yaralı

Akraba olan iki aile üyeleri arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesiyle Hayrettin Yeşilmen ve oğlu Fahrettin Yeşilmen yaralandı. Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekibi, olay yerindeki ilk incelemesinde Hayrettin Yeşilmen'in öldüğünü belirledi, yaralı Fahrettin Yeşilmen ise ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarmanın, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

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