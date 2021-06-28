İstanbul’da feci kaza! 4 araca çarparak durabildi, kadın polis memuru bir an bırakmadı

En son geldi bu ticari taksiyi biçti. Otomatik vitesmiş, 'hakimiyeti kaybetmiş' diyorlar ama ne olursa olsun trafiğe çıkıyorsun en azından el frenini çek" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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