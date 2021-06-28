İstanbul’da feci kaza! 4 araca çarparak durabildi, kadın polis memuru bir an bırakmadı
Beşiktaş'ta dün saat 12.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde bir otomobil dört araca çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sürücüye ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaparken, sağlık ekipleri gelene kadar aralının yanından ayrılmadı ve moral vermeye çalıştı.
İddiaya göre, 34 DAH 332 plakalı otomobilin sürücüsü Arif Özlem, yeşil ışık yandığında kalkış yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce kamyonete, ardından üç taksiye çarptıktan sonra durabildi.
Kazada sürücü Özlem ile taksi sürücüsü Mehmet Ö. yaralandı.
KADIN POLİS, SÜRÜCÜYE MORAL VERMEYE ÇALIŞTI
Araç içinde sıkışan sürücü Özlem'in yardımına denetim noktasında görevli kadın polis memuru koştu. Kadın polis memuru, kaza yapan aracın bagajından aldığı ilk yardım çantasındaki malzemelerle sürücüye müdahalede bulundu.
Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından ayrılmayan kadın polis, sürücüye moral vermeye çalıştı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"EN AZINDAN EL FRENİNİ ÇEK"
Kazaya karışan taksilerden birinin sürücüsü olan Hasan Yıldız, "Yeşil ışık yanınca yavaşça hareket ettik, önce solumdaki arabaya vurdu. Ondan bir topun sekmesi gibi geldi bana vurdu. Benden sekti önümdeki arabaya da vurdu.
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