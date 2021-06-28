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Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırdı! İklim değişikliği Türkiye'yi de vurdu: Deniz suyu da ısınıyor!

Dünyayı etkileyen en önemli sorunlardan biri olan ikliğim değişikliğinden Türkiye de nasibini alıyor. Geride bıraktığımız mayıs ayı, son 50 yılın en sıcak mayıs ayı oldu. Diğer yandan deniz suyu sıcaklıkları da artıyor. Müsilaj ile kaplanan Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırdı! İklim değişikliği Türkiye'yi de vurdu: Deniz suyu da ısınıyor!

Geçen ay, son 50 yılın en sıcak Mayıs ayı oldu. Yağışlar yüzde 56 azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve sıcaklık analiz raporu, küresel ısınmanın Türkiye'ye etkisini gözler önüne serdi.

Mayıs aylarında ortalama 49,3 milimetre yağış alan Türkiye, geçtiğimiz ay sadece 21,6 milimetre yağış alabildi.

Bu durum kuraklık haritasına da yansıdı.

Türkiye kuraklık haritasının büyük bir bölümünün olağanüstü kurak olarak gösterildiği gözlendi.

DENİZ SUYU DA ISINIYOR

Müsilajın etkili olduğu Marmara'da deniz suyu sıcaklıkları da yüksek seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tuzla ve Yalova'da deniz sıcaklığı 25 derece olarak ölçüldü.

Silivri ve Marmara Ereğlisi'nde de sıcaklık 24 derece olarak ölçüldü.

Ülke genelinde en yüksek deniz sıcaklığı 28,2 derece ile İskenderun'da ölçülürken, onu 27,5 derece ile İzmir Konak takip etti.

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