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İstanbul’da çocuk parkında ağaç devrildi! Altında oturanlar kaçarak kurtuldu

Bakırköy'de saat 17.30 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Terakki Aralığı Sokak'ta bulunan bir çocuk parkındaki ağaç kökünden sökülerek devrildi. Çıkan seslerden ağacın devrildiğini fark eden altında oturanlar, kaçarak olaydan yara almadan kurtuldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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İstanbul’da çocuk parkında ağaç devrildi! Altında oturanlar kaçarak kurtuldu

Çocukların oyun oynadığı, sokak sakinlerinin de banklarda altında oturduğu sırada 20 yıllık ağaçtan sesler gelmeye başladı.

Altında oturanlar kaçarken, ağaç eğildikten sonra kökünden sökülerek tamamen devrildi.

Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri elektrikli testere ile ağacı parçalara ayırdı.



Ağacın devrildiğini gören bir sokak sakini, "Kendiliğinden çatırdamaya başladı, sonra bir anda yere indi.

Allah'tan altında çocuklar yoktu. İtfaiyeyi çağırdık, hemen geldiler kestiler. 20 senelik ağaç" dedi.

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