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Haberler Yaşam Haberleri Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...

Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...

Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları kazananlar tam isim listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 19 Mayıs 2021 tarihinde sona eren Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Hepsiburada çekiliş sonuçları...

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Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...

Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan isim listesi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları kazananlar tam isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 19 Mayıs 2021 tarihinde sona eren Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Hepsiburada çekiliş sonuçları...

Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitelerinden birisi olan Hepsiburada tarafından 12 Mayıs ila 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen kampanyada 20 kişiye iPhone 12 Pro dağıtılacağı belirtilmişti.

Hepsiburada web sitesi, mobil ve Hepsiburada uygulaması üzerinden tek seferde 300 TL ve üstü sipariş veren ilk 200 bin kullanıcı 1 çekiliş hakkı elde etti.

Hepsiburada iPhone 12 Pro çekilişi ve hediye kazanan talihlerin isimleri 21 Haziran 2021 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

ÇEKİLİŞ SONUCU VERİLECEK HEDİYELER NELER?

5 kişi Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB (17 bin 600 lira değerinde)

5 kişi Apple iPhone 12 Pro Max 128 GB (16 bin 600 lira değerinde)

5 kişi Apple iPhone 12 Pro 256 GB (15 bin 600 lira değerinde)

5 kişi Apple iPhone 12 Pro 128 GB (14 bin 600 lira değerinde)

HEPSİBURADA İPHONE 12 PRO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çekiliş sonuçlarınızı elinizde bulunan numaralara göre sorgulayabilirsiniz.

iPhone 12 Pro Max 256 GB Kazanan Numaralar

1 – 186231
2 – 050284
3 – 155153
4 – 075421
5 – 030871

iPhone 12 Pro Max 128 GB Kazanan Numaralar

1 – 099836
2 – 020863
3 – 189181
4 – 153058
5 – 051291

iPhone 12 Pro 256 GB Kazanan Numaralar

1 – 103215
2 – 156485
3 – 153235
4 – 190200
5 – 115628

iPhone 12 Pro 128 GB Kazanan Numaralar

1 – 198166
2 – 191098
3 – 176108
4 – 175838
5 – 105275

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