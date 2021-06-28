Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...
Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları kazananlar tam isim listesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 19 Mayıs 2021 tarihinde sona eren Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Hepsiburada çekiliş sonuçları...
Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan isim listesi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları kazananlar tam isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 19 Mayıs 2021 tarihinde sona eren Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Hepsiburada çekiliş sonuçları...
Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitelerinden birisi olan Hepsiburada tarafından 12 Mayıs ila 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen kampanyada 20 kişiye iPhone 12 Pro dağıtılacağı belirtilmişti.
Hepsiburada web sitesi, mobil ve Hepsiburada uygulaması üzerinden tek seferde 300 TL ve üstü sipariş veren ilk 200 bin kullanıcı 1 çekiliş hakkı elde etti.
Hepsiburada iPhone 12 Pro çekilişi ve hediye kazanan talihlerin isimleri 21 Haziran 2021 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi.
ÇEKİLİŞ SONUCU VERİLECEK HEDİYELER NELER?
5 kişi Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB (17 bin 600 lira değerinde)
5 kişi Apple iPhone 12 Pro Max 128 GB (16 bin 600 lira değerinde)
5 kişi Apple iPhone 12 Pro 256 GB (15 bin 600 lira değerinde)
5 kişi Apple iPhone 12 Pro 128 GB (14 bin 600 lira değerinde)
HEPSİBURADA İPHONE 12 PRO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çekiliş sonuçlarınızı elinizde bulunan numaralara göre sorgulayabilirsiniz.
iPhone 12 Pro Max 256 GB Kazanan Numaralar
1 – 186231
2 – 050284
3 – 155153
4 – 075421
5 – 030871
iPhone 12 Pro Max 128 GB Kazanan Numaralar
1 – 099836
2 – 020863
3 – 189181
4 – 153058
5 – 051291
iPhone 12 Pro 256 GB Kazanan Numaralar
1 – 103215
2 – 156485
3 – 153235
4 – 190200
5 – 115628
iPhone 12 Pro 128 GB Kazanan Numaralar
1 – 198166
2 – 191098
3 – 176108
4 – 175838
5 – 105275
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...
- Bankalar yanardağ gibi patladı! Faizler alev aldı! Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...
- BİM'de 29 Haziran indirimleri açıklandı! Bu hafta salı aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları
- Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri...
- MEB duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?
- TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...
- ATA AÖF online bütünleme sınavı giriş ekranı! 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor?
- ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- iPhone 13 için geri sayım: Fiyatlar belli oldu! 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? 128, 256, 512 GB, 1 TB...
- Milyonları ilgilendiriyor! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı?
- Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...