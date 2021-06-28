Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...

Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan isim listesi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları kazananlar tam isim listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 19 Mayıs 2021 tarihinde sona eren Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Hepsiburada çekiliş sonuçları...

Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitelerinden birisi olan Hepsiburada tarafından 12 Mayıs ila 19 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen kampanyada 20 kişiye iPhone 12 Pro dağıtılacağı belirtilmişti.

Hepsiburada web sitesi, mobil ve Hepsiburada uygulaması üzerinden tek seferde 300 TL ve üstü sipariş veren ilk 200 bin kullanıcı 1 çekiliş hakkı elde etti.