Bekçilerin dikkati olası bir faciayı önledi
Son dakika haberine göre; Sivas’ta bir internet kafede çıkan yangın devriye gezen bekçilerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgilere göre yangın saat 02.00 sıralarında Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafede meydan geldi.
Cadde üzerinde devriye gezen bekçiler internet kafenin içerisinden duman çıktığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumanların çıktığı sırada meydana gelen patlama sesi de kısa süreliğine paniğe neden oldu. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden söndürdü.
Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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