Antalya'da falçatalı dehşet! Kendi imkanlarıyla kurtuldular

FALÇATA ARANDI AMA BULUNAMADI

Polis ekipleri evsiz olan ve falezlere çadır kuran Bekir S.'nin üstünde ve yanında bulunan eşyalarında falçatayı aradı, ancak bulamadı. Atilla A. ve Özcan G.nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.