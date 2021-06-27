27 Haziran 2021, Pazar
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Konservatuvar öğrencisi Berna'nın ölümünde flaş şüphe

İzmir'de alkol aldıktan sonra hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berna Özcan'ın kaldırıldığı hastanede incelemeler devam ediyor. Özcan'ın sahte içkiden zehirlenmiş olma ihtimaline karşı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2021
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Konservatuvar öğrencisi Berna'nın ölümünde flaş şüphe

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğrencisi Berna Özcan, iddiaya göre, dün gece Erzene Mahallesi'ndeki evde arkadaşlarıyla içki içti. Genç kız, sabah saatlerinde fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Özcan'ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özcan, yaşamını yitirdi.

Özcan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berna Özcan'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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