Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ukrayna'da Haziran ayında yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına uğrattı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışlar önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edecek.
YAŞAM İHA
Ukrayna'da Haziran ayında beklenmedik bir olay yaşandı.
Başkent Kiev'e yakın bazı yerleşim yerlerinde yağmurla karışık ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Doluya yakalananlar, araçlarının zarar görmemesi için üzerlerini örtülerle kapattı.
Haziran ayında yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına uğrattı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışlar önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edecek.
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