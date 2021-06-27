27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ukrayna'da Haziran ayında yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına uğrattı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışlar önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edecek.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
ABONE OL
Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ukrayna'da Haziran ayında beklenmedik bir olay yaşandı.

Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Başkent Kiev'e yakın bazı yerleşim yerlerinde yağmurla karışık ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Doluya yakalananlar, araçlarının zarar görmemesi için üzerlerini örtülerle kapattı.

Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Haziran ayında yağan ceviz büyüklüğündeki dolu görenleri şaşkına uğrattı.

Haziran ayında ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yağışlar önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edecek.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA