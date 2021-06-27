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Babası için dağlardan ot toplarken buldu! İnsan yüzlü hayvan hayrete düşürdü

Bursa'da şeker hastası olan babası için dağlardan ot toplayan vatandaş, otlar arasında gezen örümceğin insan suretine benzediğini görünce şaşkınlık yaşadı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.06.2021
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Babası için dağlardan ot toplarken buldu! İnsan yüzlü hayvan hayrete düşürdü

Türkiye'de şu ana kadar 7 tane görüldüğü iddia edilen insan yüzlü örümceğin 8.'si Bursa'nın Yenişehir ilçesinde görüldü.

Babası için dağlardan ot toplarken buldu! İnsan yüzlü hayvan hayrete düşürdü

Şeker hastası olan babası için dağlardan ot toplayan Enes Öz, otların arasında gördüğü insan yüzlü örümcek karşısında şaşkına döndü.

Babası için dağlardan ot toplarken buldu! İnsan yüzlü hayvan hayrete düşürdü

"DIŞARI ATMAYA ÇALIŞTIM"

Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşan Öz, "Şeker hastası olan babam için dağlardan acı yavşan otları topladık. Otları aracımıza koyduk. Otların arasında insan yüzlü örümcek bizimle beraber çiftliğimize kadar geldi. Arabadayken örümceğin üzerime çıktığını görüp arabadan dışarıya atmaya çalıştım…"

Babası için dağlardan ot toplarken buldu! İnsan yüzlü hayvan hayrete düşürdü

"NESLİ TÜKENMESİN"

"...Sonra kardeşim bunun insan yüzlü örümcek olduğunu söyledi. Daha önce internette araştırmış, görmüş. Türkiye'de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş. Bu yeni tanınan bir örümcek türü olduğu için nesli tükenmesin. Bir kuruma veririz, koruma altına alınır düşüncesiyle kavanoza koyduk." diye konuştu.

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