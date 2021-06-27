Babası için dağlardan ot toplarken buldu! İnsan yüzlü hayvan hayrete düşürdü

"NESLİ TÜKENMESİN"

"...Sonra kardeşim bunun insan yüzlü örümcek olduğunu söyledi. Daha önce internette araştırmış, görmüş. Türkiye'de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş. Bu yeni tanınan bir örümcek türü olduğu için nesli tükenmesin. Bir kuruma veririz, koruma altına alınır düşüncesiyle kavanoza koyduk." diye konuştu.