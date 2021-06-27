Bakanlık harekete geçti! Terör mağdurlarına devlet sahip çıkıyor





İSTİHDAM HAKKI TANINIYOR

Sivil terör mağdurlarına maddi desteğin yanı sıra istihdam hakkı veriliyor. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörden zarar gören vatandaşların yakınlarına da kamuda istihdam hakkı tanındı. 2013 yılında yapılan düzenlemeyle de engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi, hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişiye istihdam hakkı sağlanıyor.