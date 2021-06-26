Şanlıurfa'da boşanan çiftin aileleri birbirine girdi! 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştılar
Şanlıurfa'da boşanan çiftin aileleri arasında yaşanan husumet nedeniyle kavga çıktı. Otomobille gelen kişilerin 7 kişiye av tüfeği ve tabanca ile ateş açıp üzerlerinden geçmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kentte, boşanan çiftin aileleri arasında husumet oluştu. Karşıyaka Mahallesi'ne dün akşam saatlerinde otomobille gelen ailenin fertleri, evlerinin önünde duran diğer ailenin bireylerine av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı.
Şüpheliler, yere yığılan yaralıların üzerinden otomobille geçmeye çalışarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KANLAR İÇİNDE YERDE YATAN YARALILARI ARABAYLA EZDİ
Yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kanlar içerisinde yerde yatan yaralılara sürücünün otomobille çarpmaya çalışması yer aldı.
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