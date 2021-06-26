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Orhaneli-Bursa yolu üzerinde minibüs kontrolden çıkarak devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Orhaneli-Bursa yolu üzerinde minibüs kontrolden çıkarak devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Orhaneli-Bursa yolu Yörükler Mahallesi mezarlık mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Davut Bahşi yönetimindeki 16 BS 914 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada sürücü Bahşi ile araçta bulunan Fatma Bağcı, Yüksel Bağcı ve Hatice Bağcı yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Yüksel Bağcı, hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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