Kaza sonrası TIR bir anda alev aldı! Korku dolu anlar
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaza yapan TIR alev aldı. TIR'da çıkan yangın İpek yolu kenarındaki tarlalara sıçradı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri tırdaki ve tarlalardaki yangına müdahale etti.
YAŞAM İHA
Edinilen bilgilere göre, Cizre - Nusaybin karayolu İpek yolunda sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza sonrası TIR aniden alev aldı. Yoldan geçen araç sürücüleri tır şoförünü kurtarırken tırdaki yangın İpek yolu kenarındaki tarlalara sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri, tırdaki ve tarlalardaki yangına müdahale etti.
Vatandaşların da yardımıyla yangın güçlükle kontrol altına alındı.
TIR sürücüsü kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza ve yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.