Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

26.06.2021 Cumartesi günü Trakya'da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların başta kuzey ilçeleri olmak üzere Edirne ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde YEREL olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.