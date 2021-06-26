Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada salı gününden itibaren sıcaklıkların yükseleceği ve hava sıcaklıklarının artışa geçeceği belirtildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak? İşte haftalık hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara ve Kıyı Ege ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
İZMİR VE ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji radarından alınan verilere göre; bugün 15:45-18:00 saatleri arasında İzmir'in kuzey ve doğu kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış ve yağış anında fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
26.06.2021 Cumartesi günü Trakya'da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların başta kuzey ilçeleri olmak üzere Edirne ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde YEREL olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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