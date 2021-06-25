Yaşayacak kimse kalmadı! Erzurum’da sahibinden 10 milyon liraya satılık köy

Ben buraya 10 milyon lira para istiyorum. Zaten 100 bin lira yıllık geliri oluyor. Sıkıldım burada, hem bedenen hem maddi olarak. 6 ila 8 milyon lira arası teklifler geliyor ama ben 10 milyon lira istiyorum" şeklinde konuştu.

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