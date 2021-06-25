Çin'de dövüş sanatları okulunda yangın çıktı: 18 çocuk hayatını kaybetti
Henan eyaletinde dövüş sanatları okulunda çıkan yangında 18 çocuk hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yangının nedeni henüz belli değil. Çinli yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Yangında yaralanan 16 kişiden 4'ünün durumu ağır olduğu açıklandı. Yangının çıktığı sırada okulda 34 öğrencinin olduğu bildirildi. Yerel basın, kurbanların çoğunun 7 ila 16 yaşları arasındaki yatılı öğrenciler olduğunu bildirdi.
Yine Çin basınına göre, Henan eyaletinin Shangqiu şehrindeki yangının nedeninin hala belirsizliğini koruyor. Polis, merkezin sahibini gözaltına aldı. Yerel yetkililer yangına neyin neden olduğuyla ilgili soruşturma yürütüyor.
Çin, tarihinde çok sayıda ölümcül yangın gördü. 2010 yılında Şanghay'da çok katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetmişti.
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