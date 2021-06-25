Yine coin yine bataklık! 100 milyon dolar toplayıp parayı Marshall Adaları’na aktardılar

200 BİN KİŞİ DAHİL EDİLDİ

5 bin dolar veren de oldu 50 bin dolar veren de. Sistem, yeni üye kazandırana daha fazla kazanç vaat ettiği için herkes çevresindekileri para yatırmaya teşvik etti. Sisteme dahil edilen kişi sayısı arttıkça kazanç da katlandı. Türkiye'nin hemen her ilinde yürütülen faaliyet sonrası 200 bine yakın kişiden para toplandı. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler de para kaptırdı. Konuya yakın kaynaklar, toplanan paranın 100 milyon dolar olduğunu belirtiyor. Sisteme para kaptıran meslek gruplarında ise yok yok. Birçok esnafın da para yatırdığı sisteme üye olan en dikkat çekici isimlerden biri Ramazan Oruç. Oruç, Eskişehir'de bulunan By Ramazan Kokoreç isimli işyerinin sahibi. Oruç'un sisteme yatırdığı paranın 2 milyon lira seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Bu arada Ramazan Oruç'un ismi, bir kaç yıl önce de benzer bir saadet zincirinde geçmişti.