SON DAKİKA | Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü! 6 yaralı | 50'den fazla boş kovan...

Dehşete düşüren kanlı olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önce birbirleriyle husumetli olan iki grup sokak ortasında bir anda kavga etmeye başladı. Kavga büyüyerek silahlı çatışmaya döndü.