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SON DAKİKA | Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü! 6 yaralı | 50'den fazla boş kovan...

Son dakika haberi... Adana'da Sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi ölürken 6 kişi yaralandı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerde 50'in üzerinde boş kovan buldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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SON DAKİKA | Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü! 6 yaralı | 50'den fazla boş kovan...

Dehşete düşüren kanlı olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önce birbirleriyle husumetli olan iki grup sokak ortasında bir anda kavga etmeye başladı. Kavga büyüyerek silahlı çatışmaya döndü.

SON DAKİKA | Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü! 6 yaralı | 50'den fazla boş kovan...

Pompalı tüfekle ve tabancalarla her iki grup birbirlerine karşı defalarca ateş açtı.

SON DAKİKA | Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü! 6 yaralı | 50'den fazla boş kovan...

Yaklaşık 5 dakika boyunca birbirlerine ateş açan şüpheliler polislerin gelmesi üzerinden olay yerinden kaçtı. Yaşanan çatışma sırasında, Sergen E., Ayaz G., Bülent G., Mert N., Serdal G., Fatih Yıldırım ve olayla alakası olmadığı halde ortada kalan kadın Özgür K. yaralandı.

SON DAKİKA | Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü! 6 yaralı | 50'den fazla boş kovan...

Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatih Yıldırım hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA | Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü! 6 yaralı | 50'den fazla boş kovan...

Fatih Yıldırım'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA | Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü! 6 yaralı | 50'den fazla boş kovan...

"50'İN ÜZERİNDE BOŞ KOVAN BULUNDU"

Olay yerine gelen polis ekipleri çatışmanın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmada, pompalı tüfek ve tabancalara ait 50'in üzerinde boş kovan buldu.

SON DAKİKA | Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü! 6 yaralı | 50'den fazla boş kovan...

Kovanlarda delil çalışması yapıldıktan sonra detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayda kullanılan bir pompalı tüfekte ele geçirildi.

SON DAKİKA | Adana’da silahlı çatışma: 1 ölü! 6 yaralı | 50'den fazla boş kovan...

Kavga sırasında sokakta bulunan 4 araca çok sayıda mermi isabet etti.

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