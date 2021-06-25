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Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ çevrelerinde 3 saat boyunca kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Tekirdağ çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın 3 saat boyunca kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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