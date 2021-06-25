Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ için sağanak uyarısı yaptı
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ çevrelerinde 3 saat boyunca kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
YAŞAM AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Tekirdağ çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın 3 saat boyunca kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.