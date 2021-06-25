25 Haziran 2021, Cuma
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Kahramanmaraş'ta binlerce tavuk telef oldu

Kahramanmaraş’ta bir çiftlikte havalandırmanın arızalanması sonucu telef olan yaklaşık 10 bin tavuk, ilaçlama ve kireçleme işlemlerinin ardından çukura gömüldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Kahramanmaraş'ta binlerce tavuk telef oldu

Kahramanmaraş'ta telef olan binlerce tavuk çukura gömüldü. Çiftliğin sahibi Sevim Demir, "Çocuklarımın rızkıydı hepsi gitti" diyerek gözyaşı döktü

Pazarcık ilçesi Kelleş Mahallesi'nde 48 yaşındaki 4 çocuk annesi Sevim Demir'e ait tavuk çiftliğinde dün akşam saatlerinde havalandırma sisteminin arızalanması sonucu yaklaşık 10 bin tavuk oksijensiz kalarak telef olmuştu.

Telef olan tavuklar belediye tarafından tahsis edilen 3 kamyona yüklendi. Daha sonra ilaçlama işlemi yapılan tavuklar, çukura gömüldü.

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