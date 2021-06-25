Mersin'de 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
YAŞAM İHA
Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramalarda, 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar bulundu.
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