25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.06.2021
ABONE OL
Mersin'de 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde üç adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramalarda, 1 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu, 45 kök Hint keneviri ve 450 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA