Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu’nun, geçtiğimiz çarşamba günü Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidansın 5. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
YAŞAM DHA
Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan rezidanstaki olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi.
İddiaya göre, Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), kaldığı rezidansın 5. katından atladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Alioğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi.
Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi.
Bu arada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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