İzmir'de suç çetesine operasyon: 15 gözaltı

Haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 15'i operasyonlarda gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler, 5 ruhsatsız tüfek ile buna ait fişekler ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.