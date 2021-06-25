Gaziantep’te sollama yapan tanker motosiklete çarptı: 2 ölü

Çarpma sonucunda tanker ile aracın arasında sıkışan iki arkadaş motosikletle metrelerce sürüklendi. Motosikletten düşen Nail Cumalı olay yerinde hayatını kaybederken, Hoşan Gezginci ise ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Gezginci'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Gezginci de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.