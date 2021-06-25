25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Dev çekirge görenleri hayrete düşürdü

Dev çekirge görenleri hayrete düşürdü

Adıyaman'da bir iş yerinde görülen etçil dev çekirge vatandaşları şaşkına çevirdi. Çalışanları ilk defa bu büyüklükte bir çekirge gördüklerini söyledi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.06.2021
ABONE OL
Dev çekirge görenleri hayrete düşürdü

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren yaklaşık 25 santim uzunluğundaki dev etçil çekirgeyi gören iş yeri çalışanları, çekirgeyi görüntülemeye başladı.

Dev çekirge görenleri hayrete düşürdü

Oldukça büyük olan ve ilk defa bu büyüklükte bir çekirge gören çalışanlar gözlerine inanamadı.

Dev çekirge görenleri hayrete düşürdü

Et yiyen çekirgeyi bir süre cep telefonlarıyla görüntüleyen çalışanlar, daha sonra çekirgeyi iş yerinden çıkararak doğaya saldı.

Dev çekirge görenleri hayrete düşürdü

İş yeri çalışanları, daha önce bu kadar büyük bir çekirge ile karşılaşmadıklarını, ilk defa bu büyüklükte bir çekirge gördüklerini söylediler.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA