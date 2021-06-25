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Ekipler bile şaştı kaldı! Paraları toprağa gömüp kaçtı

Kayseri'de bir dilenci, dilenerek kazandığı paraları zabıta ekiplerine yakalatmamak için toprağa gömdü. Zabıta ekipleri toprağa kazarak paraları bulurken, dilenciye ise adli işlem yapıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Ekipler bile şaştı kaldı! Paraları toprağa gömüp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler bile şaştı kaldı! Paraları toprağa gömüp kaçtı

Kavşaklarda vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen bir şahsı takip eden ekipler, şahsı yakaladı.

Dilencinin topladığı paraları toprağa gömdüğünü tespit eden ekipler, toprak altından çıkardıkları bezin içerisinde 190 TL para ele geçirdi.

Ekipler bile şaştı kaldı! Paraları toprağa gömüp kaçtı

Paraya el koyan ekipler, dilenen şahıs hakkında da adli işlem yaptı.

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