'Kanserim' oyununda karar verildi! 8 yıl başkasıyla yaşadı, 40 bin TL tazminat ödeyecek
Tekstil atölyesi sahibi H. Ç.’nin, 'Beynimde tümör var' diyerek evden ayrılan ve 8 yıl boyunca başka bir erkekle yaşadığı ortaya çıkan 23 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi N. Ç.’ye açtığı boşanma davası sonuçlandı. Çifti boşayan mahkeme, N. Ç.’nin eşine 40 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, velayeti annede olan küçük kızın anneden alınarak babaya verilmesine karar verdi.
İstanbul'da tekstil atölyesi işleten H.Ç. (47) ile N.Ç. (40) 1998 yılında evlendi. Çiftin 3 çocukları oldu. H.Ç.'nin İstanbul Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma davasının detaylarına göre, N.Ç., 2013 yılında beyninde tümör olduğunu ve Tekirdağ'da tedavi olacağını söyleyip yanına küçük kızını da alarak evden ayrıldı. N.Ç. yanına gelmek isteyen eşi ve çocuklarına her seferinde "Beni bu halde görmenizi istemiyorum" dedi.
Hürriyet'in haberine göre sözde hastane ortamından fotoğraflar da gönderdi. H.Ç., kanser tedavisi için eşine bugüne kadar 250 bin lira para gönderdi. İki üç ayda bir eve uğrayan N.Ç.'ye elden de 150 bin lira verdi.
BÜYÜK OĞLU FARK ETTİ
Çiftin büyük oğlu R.Ç. annesine bankadan gönderdikleri paraların Tekirdağ'dan değil de İstanbul Etiler'den bir bankadan çekildiğini fark etti. R.Ç. annesini görüşmeye ikna edince İstanbul'da bir eve çağırıldı. R.Ç. orada annesinin, yaşlı anne ve babasıyla yaşayan bir adamla karı-koca hayatı yaşadığını gördü.
H.Ç.'nin avukatı, "N.Ç.'ye bugüne kadar tedavi için verilen 400 bin liranın tahsilini talep ediyoruz. H.Ç.'nin yaşadığı elem ve yaşananların yaşam arzusu üzerinde bıraktığı etkiler dikkate alındığında 250 bin lira da manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.
İLGİ ÇEKMEK İSTEMİŞ
Davaya cevap veren N.Ç. ise küçük kızları doğduktan sonra eşinin kendisinden uzaklaştığını ve odayı ayırdığını belirtti. N.Ç., "Bizi salona almayıp bilgisayar başında sabahlıyordu. Boşanmak isteyince ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldım. Eşimin ilgisini çekebilmek için bir ailenin yanında yatılı bakıcılık yaptım. Eşim bir gün olsun beni aramadı, eve gelmememi istedi. Çocuklarımın velayetini ve 400 bin lira tazminat istiyorum" dedi.
İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına davacı koca H. Ç. ile davalı N. Ç. avukatlarıyla birlikte katıldı.
VELAYET BABAYA
Duruşmada söz alan H.Ç.'nin avukatı, "Davalının müvekkilimi aldattığına dair beyanlarımız doğrudur. Davamızın kabulüne karar verilmesini ve tarafların boşanmasını istiyoruz" dedi. Davalı N.Ç.'nin avukatı ise, "Asıl aldatan karşı taraftır. Karşı boşanma davamızın kabulü ile davacı kocanın tazminata hükmedilmesini istiyoruz" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme, davacı koca H.Ç.'nin açtığı boşanma davasını kabul ederek, çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, davalı eş N.Ç.'yi kusurlu bularak 20 bin maddi, 20 bin lira da manevi olmak üzere toplam 40 bin lira tazminata hükmetti. Mahkeme ayrıca, velayeti annede olan küçük kızın anneden alınarak babaya verilmesine karar verdi. Karara göre anne ile kızı arasında şahsi ilişki kurulacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Windows 11 ne zaman çıkacak? Ücretli mi, ücretsiz mi? Son 10 yılın en önemli güncellemesi
- Sigara zammı son dakika: 1 Temmuz'da sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Marlboro, Parliament, Kent, Winston...
- Diyanet'ten önemli hutbe! 25 Haziran Cuma hutbesi konusu: "Kur'an'ın Manevi İklimiyle Buluşalım"
- DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?
- Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak 2021? Müge Anlı ile Tatlı Sert final tarihi belli oldu mu?
- Survivor finalistleri belli oldu! Survivor 2021 finale kimler kaldı? Survivor son 2 finalist kim oldu?
- Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...
- Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır? SMS numarası...
- EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? İşte fikstür...
- Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Hepsiburada halk arz tarihi belli oldu mu?
- Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...
- Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?