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İstanbul’da cinsel taciz davasında bitmeyen husumet! Ankesörlü telefonla hayattan bezdirdi

Beykoz'da cinsel taciz suçlamasıyla mahkemelik olan iki kişi arasındaki husumet sürüyor. Evli ve 3 çocuğu olan S.A. ve emekli I.A. arasındaki gerginlik davanın ardından da sürdü. Öyle ki S.A. yaşadığı semti bile değiştirdi. Bu kez de 65 yaşındaki I.A. husumetli olduğu S.A.'yı defalarca ankesörlü telefondan arayıp rahatsızlık etmeye başladı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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İstanbul’da cinsel taciz davasında bitmeyen husumet! Ankesörlü telefonla hayattan bezdirdi

İstanbul Beykoz'da "cinsel taciz" suçlamasıyla mahkemelik olan iki adam arasındaki husumet, bitmek bilmedi. Evli ve 3 çocuk babası S.A. ile emekli I.A. arasında süregelen gerginlik, davanın ardından da devam etti.

Öyle ki S.A. yaşadığı semti bile değiştirdi. Bu kez de 65 yaşındaki I.A. husumetli olduğu S.A.'yı defalarca ankesörlü telefondan arayıp rahatsızlık etmeye başladı.

"ENGELLEMEDİĞİM NUMARA KALMADI"

Soluğu savcılıkta alan S.A. yardım istedi. "Türkiye'de engellemediğim ankesörlü telefon numarası kalmadı" diyen S.A., I.A.'nın kendisi hakkında asılsız suçlamalarla mahkemelerin yolunu tuttuğunu öne sürdü. O mahkeme dosyaları vasıtasıyla da sürekli değiştirdiği telefonu bulduğunu söyledi. S.A., "Ankesörlü telefonların hangi semtte olduğu kameralardan kolayca bulunabilir.

I.A.'nın telefon kaydının ayrıntılı dökümü de çıkarılsın. Sesimi dinledi, sesini dinletti. Defalarca aradı. Taciz ve tahriklerinden kurtulmak istiyorum" dedi. I.A. ise suçlamaları kabul etmedi.

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