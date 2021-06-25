İstanbul Havalimanı'nda hareket halindeki araç alev topuna döndü
İstanbul Havalimanı'nda müşterisini almak için gelen turizm firmasına ait VIP minibüste çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bir anda alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
YAŞAM DHA
İstanbul Havalimanı geliş katında saat 00.30 sıralarında müşterisini karşılamaya gelen VIP minibüsün motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın şoförü son anda kendini dışarı atarken, ilk müdahaleyi de aracında bulunan yangın tüpüyle kendisi yaptı.
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