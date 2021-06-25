HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 25 Haziran 2021

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana ve Mersin'in kuzey çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu