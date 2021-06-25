İstanbul’da 6 TL için yaşlı kadını öldüren kuryeye müebbet hapis cezası

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 Nisan 2020 tarihinde Meral Ahmetoğlu'nun evinin içerisinde ölü bulunduğu anlatıldı. Bakırköy'de yaşayan Meral Ahmetoğlu adresinden şüpheli Recep Yaz'ın çıktığı belirtildi. İddianamede şüpheli Yaz'ın itirafı üzerine şüpheliler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in de soruşturma kapsamına dahil edildiği belirtildi. Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in ifadelerinde Recep Yaz'ın kendilerine borçlu olduğunu, borcunu cep telefonu, yüzük ve saat getirerek ödediğini öldürme ve yağma olaylarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını beyan ettikleri iddianamede belirtildi.