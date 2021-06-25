CHP’li Karaburun Belediyesi uyarı levhası astığı yere moloz dökerken yakalandı!

İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikler ve eşsiz denize sahip Karaburun'da Mordoğan Mahallesi'nde ilçe belediyesi ekipleri yarımadanın en ünlü plajlarından biri olan Manal Koyu'na bakan dere yatağını parke taşları ve molozlarla dolduruyor.

İlçe belediyesine ait resmi plakalı kepçe, doğa katliamı yaparken vatandaşın cep telefonu kamerasına suçüstü yakalandı. O bölgede yaşayan çevreye duyarlı vatandaş Birgül Zorbaz, aldığı duyumlar üzerine uzun süredir takip ettiği belediyenin doğa katliamını çektiği fotoğraflarla kanıtlamış oldu. İlçenin eşsiz doğasını koruması gereken Karaburun Belediyesi'nin çevre katliamına imza atması tepkilere neden oldu.