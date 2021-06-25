Şafak Tavkul kimdir | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın acı haberi duyurdu! Çizer ve ressam Şafak Tavkul hayatını kaybetti
Son dakika | Şafak Tavkul kimdir | Sanatın birçok alanında eserler veren Tavkul'un cenazesi, yarın Konya Başhüyük Köyü Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tavkul'un vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel ağabeyimiz, gönül dostumuz, çizgi ve resim ustası Şafak Tavkul Hakk'a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını ali eylesin. Başımız sağ olsun. Zor bir hastalık süreci geçirdi. Bir an bile ye'se kapılmadı, hayat ve iman neşvesini yitirmedi. Ruhun şad olsun güzel abim." ifadelerini kullandı.
Şair, yazar, müzisyen ve siyaset bilimci Savaş Şafak Barkçin, "Güzel insan, sevgili arkadaşım Şafak Tavkul, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mevla rahmet eyleye." paylaşımını yaptı.
Yazar Mustafa Armağan da Tavkul'un, şehit Erol ve Abdullah Tayyib Olçok'u resmettiği eseri paylaşarak, "Bir güzel insandı Şafak Tavkul. Gönlü medeniyetimizden yana yanan bir sanatçıydı. Ressam, çizer, yazardı. Hepsinden mühimi, gönül insanıydı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Oyuncu, karikatürist ve yapımcı Hasan Kaçan, "Canım kardeşim, dostum, arkadaşım, çizgidaşım, ülkemizin büyük ressamlarından Şafak Tavkul, Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Tekrar mülaki oluruz Bezm-i Ezelde. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Yazar Samed Karagöz de "Şafak Tavkul ağabey vefat etmiş. Çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bilirdim. Boşluğu doldurulamaz bir sanat insanıydı." değerlendirmesinde bulundu.
Sanatçının vefatının ardından Fidan Sanat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Çizgi ve resim ustası Şafak Tavkul Hocamız, zor bir hastalık süreci sonucunda Rahman'a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını ali eylesin. Yakınlarına sabır, sanat camiası ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." denildi.
ŞAFAK TAVKUL KİMDİR
Şafak Tavkul, 1963'te dünyaya geldi. İlk resim ve karikatür sergisini 1978'de henüz 15 yaşındayken açtı. TED Ankara Kolejinin ardından Mimar Sinan Üniversitesinde resim ve heykel eğitimi aldı. Öğrencilik yıllarından başlayarak çeşitli çocuk ve mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğin yanında gazetecilik yaptı.
Tanınmış dergilerde sanat yönetmenliği de yapan Tavkul, 1988'de çizgi film sektörüne geçerek birçok uzun metrajlı filme imza attı. Kendi yapım şirketinde reklam filmleri, animasyon ve belgeseller üreten sanatçı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde de animasyon dersleri veriyordu.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokağa çıkarak gördüklerini birebir kalemine aktaran ve darbeci hainlerin sivil halkın üzerine ateş açmasıyla birlikte sipere yatan sanatçı, bu çalışmaya imza atmasının sebebini, "Hayatımda ilk defa gördüğüm olaylar yaşanıyordu." sözleriyle dile getirmişti.
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